الصين تجدد إنذارا باللون البرتقالى بسبب درجات الحرارة المرتفعة

كتب خالد إبراهيم

واصل المركز الوطنى للأرصاد الجوية بالصين، اليوم الثلاثاء، إصدار إنذار باللون البرتقالى لدرجات الحرارة المرتفعة بسبب استمرار موجات الحرارة الشديدة فى العديد من المناطق فى البلاد.

وخلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء، من المتوقع أن تشهد أجزاء من شينجيانغ وشنشى وخنان وآنهوى وجيانغسو وشانغهاى وسيتشوان وتشونغتشينغ وهوبى وهونان وجيانغشى وتشجيانغ وفوجيان وقوانغشى وقوانغدونغ درجات حرارة مرتفعة تزيد عن 35 درجة مئوية، بحسب وكالة "شينخوا".

وقال المركز إن درجات الحرارة فى أجزاء من شنشى وهوبى وتشونغتشينغ وجيانغسو وشينجيانغ قد تتجاوز 40 درجة مئوية، ونصح المركز الجمهور بتجنب الأنشطة الخارجية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، واقترح على العمال تقصير الوقت الذى يتعرضون فيه لدرجات الحرارة المرتفعة فى الهواء الطلق.

ونصح المركز الحكومات المحلية باتخاذ إجراءات مناسبة إزاء ارتفاع درجات الحرارة، وخطوات الحماية اللازمة لمنع الحرائق الناجمة عن الحمل الكهربائى المفرط، ويوجد فى الصين نظام للتحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالى ثم الأصفر فالأزرق.