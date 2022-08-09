"الصحة الفلسطينية": استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب مؤمن ياسين جابر (17 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل.



وذكرت الوزارة - حسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا - أن الشاب مؤمن أُصيب برصاصة من النوع المتفجر اخترقت قلبه، ووصل المستشفى الأهلي بالخليل في حالة حرجة للغاية وكان قلبه متوقفا وتم إنعاشه وإدخاله لغرف العمليات، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.



كما أصيب شاب آخر بعيار حي في الشريان الرئيسي بالفخذ خلال المواجهات التي اندلعت في الخليل، دخل على إثرها غرفة العمليات، وقد وصفت وزارة الصحة إصابته بـ "الخطيرة".



وبذلك ارتفع عدد شهداء اليوم في الضفة الغربية إلى أربعة أشخاص، حيث استشهد إبراهيم النابلسي، وإسلام صبوح، وحسين جمال طه برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة نابلس صباح اليوم.



وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، طفلا من بلدة السموع بعد إصابته خلال المواجهات المندلعة وسط الخليل.



وأفاد شهود عيان - بحسب (وفا) - بأن قناصة الاحتلال المتمركزين على أسطح المنازل والمحال التجارية أطلقوا النار صوب الطفل مصطفى الهصيص (15 عاما) وأصابوه بعيار حي في قدمه، قبل أن يتم اعتقاله.



واحتجزت قوات الاحتلال طفلا عند مدخل تل الرميدة وسط الخليل، واعتدت بالضرب على الناشطة فايزة أبو شمسية.



وقالت أبو شمسية إن قوات الاحتلال اعتدت عليها أثناء توثيقها احتجاز طفل من قبل جنود الاحتلال عند الحاجز العسكري المقام على مدخل تل الرميدة، نقلت إثره إلى المستشفى.



كما أُصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين.