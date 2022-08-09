الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء نابلس إلى ثلاثة أشخاص و40 إصابة

وذكرت الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 40 إصابة، بينها 4 حرجة في مستشفيات نابلس، بعد عملية الاقتحام للبلدة القديمة، ومحاصرة إحدى البنايات، وتفجيرها بصاروخ "إنيرجا"، ما ألحق دمارا كبيرا في المنازل والممتلكات المجاورة.

كما فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا مشددا عل حارات الحبلة، والفقوس، والشيخ مسلم وأغلقت كافة مداخلها، كما انتشرت في شارعي فيصل وحطين في المدينة، واعتلى الجنود القناصة عددا من البنايات وأطلقوا الرصاص صوب المواطنين.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي تستخدم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي صواريخ في استهداف شبان في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة، حيث استشهد شابان وأُصيب 10 آخرون بالرصاص الحي أحدهم ما تزال حالته حرجة وذلك في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، عقب محاصرة منزل وسط إطلاق كثيف للرصاص وصواريخ "الإنيرجا".