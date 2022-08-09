السجن 10 سنوات لمتهم بخطف شخص بعد تسفيره إلى ليبيا وطلب فدية لإطلاق سراحه

مطروح - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار بلال محمد أبو السعود رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جمال السيد رفاعي والمستشار عبد الرحيم علي مرسي والمستشار سامح عبد الوهاب السيد وسكرتير المحكمة حسن عمر، بالسجن غيابيا 10 سنوات للمتهم "إ.أ.ال" لاتهامه بخطف المجني عليه " إ.ر.ع".



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6251 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة السلوم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا من ضباط مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بقيام المتهم بخطف المجني عليه.



كشفت تحريات ضباط مكافحة الهجرة بمديرية أمن مطروح، أن المتهم "إ.ا.ال" اتفق مع المجني عليه "إ.ر.ع" مقيم بمحافظة الدقهلية، علي تسفيره إلي دولة ليبيا بطريق شرعي وحال استقلاله سيارة باتجاه مدينة زليطن استوقفه مجموعة من الأشخاص المجهولين، واختطفوه وقاموا باحتجازه لمده شهر وطلبوا منه مبلغا ماليا مقابل إطلاق سراحه، وما أن أتموا ما اعتزموه وتحصلوا علي المبلغ المالي قاموا قاموا بإطلاق سراحه .



وتبين من التحقيقات قيام المتهم بتسليم المجني عليه للمجهولين واتفق معهم علي خطفه واحتجازه، قاصدين من ذلك التحصل علي مبلغ نقدي كفدية يقتسمونه فيما بينهم، وتحرر محضر، وبعرض الواقعة علي النيابة قررت إحالته المتهم إلي محكمة جنايات مطروح التي أصدرت حكمها علي المتهم.