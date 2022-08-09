السجن المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى الحشيش والهيروين بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين محمد سمير التوني، ومحمد عبد الواحد بحيرى، وأمانة سر إيهاب سليمان، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيها، ومصادرة المخدر المضبوط، لعامل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين، والحشيش والترامادول"، وحيازة سلاح أبيض "كتر"، بدائرة قسم شرطة اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5592 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 928 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "مصطفى ع م"، 28 سنة، عامل، ومقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً "الهيروين"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدرا "ميثامفيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدرا "الحشيش"، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدرا "الترمادول"، في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص سلاح أبيض "كتر"، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل، مقيم دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وبحوزته كمية من تلك المواد المخدرة ومبلغ مالي وسلاح أبيض "كتر" وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.