التموين: 2.3 مليون معاملة لخدمات السجل التجارى حتى نهاية يوليو الماضى

أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن عدد معاملات السجل التجارى من بداية العام الجارىً وحتى 30 يوليو 2022 ما يقرب من 2.3 مليون معاملة سواء من خلال مكاتب السجل التجارى أو من بوابة مصر الرقمية أو خلال اتاحة الخدمة للبنوك مقارنة بزيادة قدرها نحو 61 %، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة التوسع فى تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على اتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجارى والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد، كما تم إتاحة خدمات السجل التجارى دون التقيد بالموقع الجغرافى لأصل القيد.

وأوضح "عشماوى"، أنه تم تطوير 44 مكتبا بنسبة تحديث تصل الى 48٪؜ من اجمالى شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية، ومستهدف تطوير عدد اخر من مكاتب السجل ليصل اجمالى المحدث والمطور والمنشأ حديثاً الى 80٪؜ من اجمالى شبكة مكاتب السجل بحلول عام 2024.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مكتب السجل التجارى النموذجى بمدينة بنى سويف، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات

وتفقد أيضاً وزير التموين والتجارة الداخلية، الخدمات المقدمة من مكتب السجل التجارى النموذجى، والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة، لافتا إلى أنّ هذا المكتب يخدم محافظة بنى سويف وبصدد التوسع فى انشاء المكاتب النموذجية المميزة على مستوى كافة محافظة الجمهورية وذلك تيسيرا على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل.

كما افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، من مقر مكتب السجل التجارى النموذجى ببنى سويف عبر "الفيديو كونفرنس" 6 مكاتب سجل تجارى " مكتب جنوب القاهرة، الخانكة بالقليوبية، شبرا الخيمة بالقليوبية، أشمون بالمنوفية ،مغاغة بالمنيا، كوم حمادة بالبحيرة"

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه فى إطار التحول الرقمى فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى اليكترونيا، حيث تم اتاحة أيضا خدمات للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد فى المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجارى، واستعلام عن السجل التجارى، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمى القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمى القومى على المنشأة وخدمة حجوزاتى .

وأضاف "عشماوي" انه تم أيضا إطلاق 3 خدمات جديدة هما، طلب قيد منشأة فردية ،وطلب شهادة سلبية ،وتقديم مستندات للفحص الأمنى المسبق ووصل إجمالى عدد الخدمات المتاحة للسجل التجارى على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليا من اجمالى 36 خدمة سجل وبنسبة تغطية تصل الى 39%؜ من الخدمات إلكترونيا.