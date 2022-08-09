التحقيق فى واقعة سقوط طفل من شرفة منزله بالمقطم

كتب سليم على

تباشر النيابة العامة بجنوب القاهرة، التحقيق في واقعة مصرع طفل يبلغ من العمر 11 سنة بعد سقوطه من شرفة شقته بالطابق السادس بمنطقة المقطم.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة الحريات حول الواقعة، واستدعت أسرة الطفل والجيران لسؤالهم حول الواقعة للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه، وأمرت بتشريح جثة الطفل واعداد تقرير بالصفة التشريحية.

ورجحت التحريات الأولية، أن الطفل اختل توازنه وسقط من شرفة شقته أثناء تقديم الطعام للطيور والحمام ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى قسم شرطة المقطم إشارة من أحد المستشفيات تفيد باستقبالها طفل مصاب بكسور ونزيف وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من شرفة شقة الأسرة وتوفي أثناء اسعافه وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 سنة، أثر إصابته بتهشم في الجمجمة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وبسؤال أسرة الطفل، قالوا إنه سقط من شرفة الشقة بالطابق السادس، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في وفاته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.