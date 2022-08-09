التحفظ على مواد كيماوية مجهولة المصدر داخل مصنع مستحضرات غرب الإسكندرية

الاسكندرية أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 26 شيكارة بلاستيكية زنة الواحدة 20 كجم من مادة تستخدم فى صناعة الكريمات مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، و 40 جركن زنة الواحد 4 كيلو جرام بداخلها روائح مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، و 4 برميل بلاستيك أزرق اللون زنة الواحد 172 كجم بداخلها مادة زيت برافين خام مجهول المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها داخل مصنع مستحضرات تجميل قبل استخدامها في عمليات التصنيع، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات في نطاق منطقة برج العرب، وأسفرت عن ضبط مصنع مستحضرات تجميل يستخدم مواد كيماوية مجهولة المصدر، مما يضر بصحة المواطنين.

تم مداهمة المصنع وألقى القبض على المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي 26 شيكارة بلاستيكية زنة الواحدة 20 كجم من مادة تستخدم في صناعة الكريمات مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، و40 جركن زنة الواحد 4 كيلو جرام بداخلها روائح مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات، و4 برميل بلاستيك أزرق اللون زنة الواحد 172 كجم بداخلها مادة زيت برافين خام مجهول المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.