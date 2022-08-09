اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

التحفظ على قائد مقطورة نقل لدهسه شابا أثناء تغييره كاوتش العربية بالشرقية

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 12:02 م
التحفظ على قائد مقطورة نقل لدهسه شابا أثناء تغييره كاوتش العربية بالشرقية جثة
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، على قائد مقطورة نقل، لقيامه بدهس شاب  أثناء تغييره كاوتش عربية نقل بالطريق الاقليمى وتوفى فى الحال، نطاق مركز شرطة بلبيس، وتم اصطحابه لديوان عام المركز لعرضه على النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" محمد إ   ا مقيم مركز بلبيس جثة هامدة، وتبين حدوث وفاته إثر اصطدام مقطورة نقل به أثناء قيامه بتغيير كاوتش سيارة ربع نقل على جانبى الطريق  الطريق الاقليمى.

وتم تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.




 


مستشفى بلبيس المركزى

كاوتش

الطريق الاقليمى

مصرع شاب

محافظة الشرقية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة