التحفظ على قائد مقطورة نقل لدهسه شابا أثناء تغييره كاوتش العربية بالشرقية

تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، على قائد مقطورة نقل، لقيامه بدهس شاب أثناء تغييره كاوتش عربية نقل بالطريق الاقليمى وتوفى فى الحال، نطاق مركز شرطة بلبيس، وتم اصطحابه لديوان عام المركز لعرضه على النيابة العامة.
تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" محمد إ ا مقيم مركز بلبيس جثة هامدة، وتبين حدوث وفاته إثر اصطدام مقطورة نقل به أثناء قيامه بتغيير كاوتش سيارة ربع نقل على جانبى الطريق الطريق الاقليمى.
وتم تحرير محضر بالواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
التحفظ على قائد مقطورة نقل لدهسه شابا أثناء تغييره كاوتش العربية بالشرقيةالثلاثاء، 09 أغسطس 2022 12:02 م
جثة
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تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، على قائد مقطورة نقل، لقيامه بدهس شاب أثناء تغييره كاوتش عربية نقل بالطريق الاقليمى وتوفى فى الحال، نطاق مركز شرطة بلبيس، وتم اصطحابه لديوان عام المركز لعرضه على النيابة العامة.
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