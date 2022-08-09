البرلمان الفنلندي يتعرض لهجوم سيبراني بعد ساعة من توقيع واشنطن على ضمها للناتو

أحمد عرفة

أعلن البرلمان الفنلندي تعرضه لهجوم سيبراني بعد ساعة من توقيع الولايات المتحدة الأمريكية على ضمها للناتو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، الثلاثاء، بروتوكول انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال الرئيس الأمريكي - في كلمة حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية- إننا نتخذ اليوم خطوة أخرى مهمة لضم السويد وفنلندا إلى الناتو، وإن الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن التزامها بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف الناتو.

وشدد على ضرورة "اليقظة إزاء أي تهديدات" تواجه الحلف أو أي "اعتدءات"، لافتا إلى أن باب الناتو لا يزال مفتوحا في وجه الدول الأوروبية التي تستجيب للشروط.