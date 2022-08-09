الأوقاف تنشر صورًا لإقبال الأطفال على مكتبات المساجد الكبرى

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، صورًا لأطفال البرنامج الصيفي يستمتعون بالمطالعة في مكتبات المساجد الكبرى، مؤكدة أن ذلك يأتى في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتفعيلًا لدور المكتبات العامة التابعة للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات بالمساجد الكبرى والبالغ عددها (418) مكتبة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه تم تزويد المكتبات بـ 30947 كتابًا في الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية والعربية وقضايا التجديد، بالإضافة إلى تزويدها بمجموعات سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، إضافة إلى مجموعة كتب: "ركن الطفل" شهدت مكتبات المساجد إقبالا من أطفال البرنامج الصيفي وغيرهم على مطالعة الكتب الجديدة التي تم تزويد المكتبات بها.

وقالت الوزارة إن ركن الأطفال في مكتبات المساجد لاقى تأييدًا وإعجابا شديدًا بالفكرة من أولياء الأمور في اليوم الأول لفتحها بمختلف المديريات الإقليمية، مؤكدين أن ركن الطفل أعاد للمسجد دوره في التربية الصحيحة ونشر الفكر الوسطي المستنير، كما بدأت بعض المساجد في توزيع بعض الهدايا من إصدارات الوزارة على بعض الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي وهو ما حاز سعادتهم .

وعممت وزارة الأوقاف قرارا بتكليف جميع الأئمة الذين سافروا إيفاد رمضان آخر 5 سنوات وجميع الأئمة القائمين بعمل شيخ مقرأة وكل إمام من الأئمة أعضاء المقارئ الذين اجتازوا بنجاح اختبار صلاة التراويح وتم اعتمادهم، بعقد كل منهم مقرأة عامة للجمهور بمسجده عصر الجمعة من كل أسبوع بدءا من يوم الجمعة المقبل، وشددت الوزارة على ضرورة إفادة الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم ببيان موضحًا به اسم الإمام واسم المسجد وعنوانه، لافتة إلى أنه سيتم صرف مكافأة لكل منهم حسب تقرير الأداء الفعلي ، وسيطبق ذلك على جميع الأئمة والواعظات القائمين على مقارئ الجمهور وفق تقارير الأداء الفعلية التي يعتمدها رئيس القطاع الديني.