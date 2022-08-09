الأرصاد محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة: تزيد الحرارة المحسوسة 4 درجات

كتب محمود راغب

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ارتفاع نسب الرطوبة نهاراً مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2 : 4) درجة مئوية

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حيث أنه يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لافته إلى أن نسب الرطوبة ترتفع فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى لتصل العظمى العظمى 80-90℅ ، والصغرى 35-40℅ و السواحل الشمالية العظمى 85-95، والصغرى 55-60 ℅ .

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما سيشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.