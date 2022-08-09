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نشاط رياح ورطوبة مرتفعة وشبورة وأمطار .. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 11:26 ص
نشاط رياح ورطوبة مرتفعة وشبورة وأمطار .. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل،  حيث تشهد البلاد طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية ، مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء .
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :  
 
- شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات الخضراء المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.
 
- ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء 
 
-  ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من ( 2 : 4 ) درجة مئوية 
 
- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة
 
-  تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة 
 
- فرص أمطار اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ، تكون خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة .
 
 
 
 
 
 

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