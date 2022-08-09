ارتفاع الأسهم السعودية والإماراتية بختام تعاملات جلسة الثلاثاء.. وهبوط بورصة قطر

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.27% رابحًا 32.70 نقطة ليغلق عند مستوى 12329.99 نقطة، وصعدت الإمارات، وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، فيما تراجعت بورصة قطر، وتعطلت بورصة البحرين رسميًا يومي الإثنين والثلاثاء الموافق 8 و9 أغسطس، على أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.27% رابحًا 32.70 نقطة ليغلق عند مستوى 12329.99 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.57% رابحًا 126.53 نقطة ليغلق عند مستوى 22199.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 168 مليون سهم بقيمة 7.5 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.67%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.24%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.17%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.97%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55%، 0.52%، على التوالي، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.35%، ثم قطاعي الاتصالات، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.28%، 0.23%، على التوالي، وأخيرًا قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.02%، فيما تراجعت قطاعات الإعلام والترفيه، والخدمات التجارية والمهنية، والنقل، وإنتاج الأغذية بنسبة 1.89%، 1.52%، 0.93%، 0.56%، على التوالي.

وقفز 110 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نسيج" بنسبة 9.93%، ثم سهم "معدنية" بنسبة 8.47%، ثم سهم "الزامل للصناعة" بنسبة 7.15%، وتراجع 83 سهمًا على رأسها سهم "رتال" بنسبة 4.81%، ثم سهم "تهامة" بنسبة 3.48%، ثم سهم "التموين" بنسبة 3.24%، فيما تصدر سهم "الأمار" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 776.5 مليون ريال سعودي.

بورصة أبو ظبي

كما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.201% رابحًا 31.04 نقطة ليغلق عند مستوى 10156.56 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.034 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 242.4 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.7 ألف صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 3.36%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.88%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.04%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.12%، فيما تراجعت قطاعات السلع الاستهلاكية، والمرافق، والاتصالات، والصناعات بنسبة 0.89%، 0.79%، 0.59%، 0.42%، على التوالي.

وارتفع 27 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 64.07%، ثم سهم "شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع" بنسبة 4.09%، ثم سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 3.45%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 3.71%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.58%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 3.29%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 377.3 مليون درهم.

بورصة دبي

وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.1% رابحًا 36.91 نقطة ليغلق عند مستوى 3385.47 نقطة، وبلغ حجم التداول 129 مليون سهم محققة ما قيمته 339.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 5886 صفقة لعدد 29 سهمًا.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 8.22%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.34%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.71%، ثم قطاعي النقل، والتأمين بنسبة 1.3%، 1.19%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.74%، وأخيرًا قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، والمرافق العامة بنسبة 0.45%، 0.39%، على التوالي.

وارتفع 20 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 8.21%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 6.11%، وتراجعت 3 أسهم على رأسها شركة شعاع كابيتال بنسبة 0.98%، ثم سهم تعاونية الاتحاد بنسبة 0.76%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 21.8 مليون ورقة بقيمة 120.9 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.02% خاسرًا 1.87 نقطة ليغلق عند مستوى 7715.83 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% خاسرًا 6.47 نقطة ليغلق عند مستوى 8594.36 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% رابحًا 9.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5893.14 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% رابحًا 22.49 نقطة ليغلق عند مستوى 6194.69 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 262.1 مليون سهم بقيمة 50.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12163 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 0.88%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.66%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.18%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والتأمين، والخدمات المالية، والمواد الأساسية، والصناعة بنسبة 1.46%، 0.57%، 0.52%، 0.35%، 0.34%، على التوالي.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.33% خاسرًا 44.39 نقطة ليغلق عند مستوى 13518.81 نقطة، وبلغ حجم التداول 248.2 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال عبر تنفيذ 21.4 ألف صفقة، وتراجع 28 سهمًا، وارتفع 21 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.92%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاعي الصناعات، والعقارات بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.22%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%.