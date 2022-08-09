إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بمركز ببا جنوب بنى سويف

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح فى أماكن متفرقة، إثر مشاجرة بين أشخاص من قريتي كفر منصور والنوابعة التابعتين لمركز ببا، جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى ببا المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين قريتي كفر منصور والنوابعة التابعتين لدائرة مركز شرطة ببا، ونتج عن ذلك إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة.

واستقبل مستشفى ببا المركزي، مصطفى يونس عيسي 56 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، محمد عيسي يونس 21 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس 5 سم، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج، احمد محمد يونس 27 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، محمود محمد يونس 23 عامًا، مصابًا بكسر مضاعف بالساق اليسري، جميعهم يقيمون قرية النوابعة بمركز ببا.

انتقلت قوة من مركز شرطة ببا إلي محل الواقعة وتم فرض كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات، كما تم ضبط طرفي المشاجرة، وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.