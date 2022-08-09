إصابة 3 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الدولى بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين ملاكى بالطريق الدولي الساحلي أمام بر بحري، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وجرى نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة بحادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى بالطريق الدولي الساحلي أمام بر بحري، وجرى نقل المصابين لمستشفى برج البرلس المركزي، وتبين إصابة كل من سعد أبو الفتوح احمد عياد، 45 سنة، الربع، بكسر بالذراع الأيسر، وعادل طه عبدالعال، 57 سنة، المنصورة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، صلاح محمود سرور حلاوة، 45 سنه، بر بحري، بكدمات متفرقة بالجسم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات والأشعة اللازمة لهم باستقبال المستشفى.