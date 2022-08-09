إصابة شخص إثر سقوطه من القطار.. والبحث عن غريق بجوار كوبرى الرى بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

أصيب شخصا بجروح قطعية،، إثر سقوطه من القطار برصيف نمرة 5 بمحطة السكة الحديد،،وتم نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث سقوط شخص من القطار رصيف نمرة 5 بمحطة السكة الحديد،بالانتقال والفحص تبين سقوط " شحتة م ف" 65 عاما مقيم حى مبارك، مصابا بجرح قطعى، وتم نقله إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم



وفي سياق متصل يواصل رجال الإنقاذ النهرى البحث عن مواطن غرق صباح اليوم، فى مياه بحر مويس بجوار كوبرى الرى بمدينة الزقازيق.











