اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 04:12 م
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إزالة 7 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بقرية العتمور بأسوان

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:34 م
إزالة 7 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بقرية العتمور بأسوان إزالة تعديات - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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وجه أشرف عطية محافظ أسوان، بتكثيف الجهود بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنظيم سلسلة الحملات المكبرة التى تستهدف إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو التابعة للرى أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية سواء الصادر لها قرارات إزالة ، أو الإزالة الفورية فى المهد وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار، نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى، حملة مكبرة إستهدفت 7 حالات لإزالة التعديات على أراضى زراعية بقرية العتمور قبلى وذلك على مساحة 1663 م2، وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى.
 
وفى نفس السياق، لأنشطة المراكز والمدن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ حملة إستهدفت رفع 78 حالة إشغال بنطاق حى غرب داخل شوارع أبطال التحرير وكورنيش النيل والشواربى، وتسليم المضبوطات من الخضروات والفاكهة لدور رعاية البنين والبنات، مع مصادرة معدات النباشين.
 

 


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