إحالة عصابة توربينى قصر النيل إلى الجنايات لإجبارها الأطفال على التسول

كتب كريم صبحى

كشفت التحريات والتحقيقات فى واقعة ضبط عصابة مكونة من عاطلين، بتهمة استغلال الأطفال في التسول، أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا لإجبار الأطفال على التسول تحت تهديد السلاح، والاعتداء عليهم والاستيلاء من الأطفال المجنى عليهم على حصيلة التسول من الماره باستعطافهم.

وأمرت نيابة قصر النيل ، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات ،بتهمة إستغلال الأطفال واجبارهم على التسول.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم استغلال الأحداث فى أعمال التسول، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إستغلال الأحداث فى مزاولة أعمال التسول وإستجداء المارة وكذا التعدى عليهم ، مُتخذين من دائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبرفقتهما (3 أطفال)، وبسؤالهم قرروا بقيام المتهمان المذكوران بإستغلالهم فى أعمال التسول والإستيلاء على متحصلاتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم وحبس المتهمين.