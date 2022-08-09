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إحالة المتهم بمضايقة فتاة أثناء سيرها فى منطقة قصر النيل للمحاكمة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 12:24 م
إحالة المتهم بمضايقة فتاة أثناء سيرها فى منطقة قصر النيل للمحاكمة كلبش - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة قصر النيل ،إحالة المتهم بمضايقة فتاة أثناء سيرها بسيارتها للمحاكمة أمام محكمة الجنح. 
 
 
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص، لمضايقته إحدى السيدات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الجيزة، بأنه حال سيرها بالسيارة خاصتها بدائرة القسم، قام قائد دراجة نارية "محددة" بالتحرش بها لفظياً ولاذ بالفرار . 
 
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الدراجة النارية خاصة بإحدى المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وأمكن تحديد وضبط قائدها وتبين أنه عامل بذات المحل – مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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