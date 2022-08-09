أمين عام الأمم المتحدة يهنئ "جوستافو بيترو" بعد تنصيبه رئيسا لكولومبيا

كتبت: هند المغربي

قدم أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة التهنئة لجوستافو بترو على تنصيبه رئيس لكولومبيا وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة خلال بيانه بالتزامات الرئيس الكولومبي بتعميق وتوسيع السلام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتعزيز التنمية الشاملة لحماية البيئة والمساهمة فى مكافحة تغير المناخ.

وأعرب جوتيريش خلال بيانه عن دعم الأمم المتحدة القوي لأن الإدارة الجديدة تتصدى لهذه التحديات الرئيسية وجهودها من أجل التنفيذ الشامل لاتفاق السلام النهائي وتنفيذ سياسة "السلام الكامل" التي تشمل المناطق التي عانت أكثر من غيرها في كولومبيا من الصراع المسلح.