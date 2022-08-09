أشياء يجب فعلها من أجل حمل صحى وآمن.. منها تناول حمض الفوليك

كتبت فاطمة خليل

تحتاج كل امرأة حامل إلى اتباع بعض النصائح من أجل حمل آمن وصحى، ومن أبرز الأشياء التي يجب أن تفعلها الحامل الحصول على مكملات حمض الفوليك وفيتامين د، ونصائح أخرى نتعرف عليها في السطور التالية، بحسب موقع " tommys".

أشياء يجب القيام بها أثناء الحمل



تناول مكملات حمض الفوليك وفيتامين د

يقلل حمض الفوليك بشكل كبير من خطر إصابة طفلك بعيوب الأنبوب العصبي، مثل السنسنة المشقوقة.

إذا كنت حاملاً ، ابدئي بتناول 400 ميكروجرام من حمض الفوليك كمكمل في أسرع وقت ممكن حتى نهاية الثلث الأول من الحمل (الأسبوع 12 من الحمل).

قد يحتاج بعض الأشخاص إلى جرعة أعلى من حمض الفوليك، على سبيل المثال إذا كنت تعاني من مرض السكري أو الصرع وهذا متاح فقط بوصفة طبية.

يُنصح أيضًا بتناول مكمل فيتامين د أثناء الحمل وأثناء الرضاعة الطبيعية يساعد ذلك طفلك على تطوير عظام وأسنان وعضلات صحية.

هذان المكملان هما الوحيدان اللذان تحتاجين إليهما أثناء الحمل، إلى جانب نظام غذائي صحي ومتوازن.

تناول طعام صحى

إن اتباع نظام غذائي متوازن وتناول طعام جيد أثناء الحمل يعني وجود مجموعة متنوعة جيدة من الأطعمة، مثل الفاكهة والخضروات واللحوم والجبن والبطاطس والفاصوليا والبقوليات وسيضمن ذلك حصولك على الطاقة والمواد الغذائية التي تحتاجيها أنتِ وطفلك أثناء الحمل.

ابقِ نشيطة

يعد الحفاظ على النشاط أثناء الحمل أمرًا رائعًا لك ولطفلك. يمكن أن يساعدك على النوم بشكل أفضل، ويقلل من القلق ويساعدك على البقاء بصحة جيدة خلال فترة الحمل.

إذا كنتِ نشطة قبل الحمل، يمكنك الاستمرار في نفس المستوى لكن استمعى إلى جسدك وتمهلى.

راقبِ حركات طفلك

إن الشعور بحركة طفلك هو علامة على أنه بخير، عادة ما تبدأين في الشعور بطفلك يتحرك عندما يكون عمره بين 18 و 24 أسبوعًا. إذا كان هذا هو طفلك الأول ، فقد لا تشعرين بالحركات إلا بعد 20 أسبوعًا.

يمكن أن تشعرين بالحركات مثل الدوران أو الرفرفة اللطيفة. مع تقدم الحمل، قد تشعرين بركلات وحركات متشنجة.

النوم على جانبك في الثلث الثالث من الحمل

يجب النوم على جانبك في الثلث الثالث من الحمل لأن الأبحاث أظهرت أن هذا أكثر أمانًا لطفلك وهذا يشمل النوم الليلي والقيلولة أثناء النهار.

اعتني بصحتك النفسية

صحتك العقلية لا تقل أهمية عن صحتك الجسدية أثناء الحمل. تعتبر الحمل تجربة عاطفية وقد يكون من الطبيعي الشعور بتقلبات مزاجية أو الشعور بالضعف من وقت لآخر ومع ذلك ، من المهم أن تطلبى المساعدة إذا أصبحت هذه المشاعر غير قابلة للتحكم أو استمرت لفترة أطول من أسبوعين.

تلقى لقاح السعال الديكي

السعال الديكي (السعال الديكي) هو عدوى تنفسية تتطور إلى نوبات سعال شديدة يمكن أن يكون هذا المرض شديدًا جدًا ، خاصة عند الأطفال الصغار جدًا. يُنصح الحوامل بتلقي اللقاح لحماية طفلهن حتى يبلغن من العمر ما يكفي لتلقي التطعيمات الأولى.

أفضل وقت للحصول على التطعيم لحماية طفلك هو من الأسبوع 16 حتى الأسبوع 32 من الحمل. ولكن يمكنك الحصول على اللقاح في أي وقت من 16 أسبوعًا حتى المخاض. ومع ذلك ، قد يكون أقل فعالية إذا كان لديك بعد 38 أسبوعًا.