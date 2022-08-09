أسعار النفط تسجل 96 دولارا لبرنت و90.12 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، 96 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 90.12 دولار للبرميل.

وصرح المدير العام للجنة الروسية للموارد المعدنية إيجور شبوروف، بأن احتياطيات روسيا المؤكدة من النفط والغاز ستكون كافية لمدة 39 و80 عامًا، على التوالي، في حين أن احتياطيات الفحم ستكون كافية لفترة أطول.

وقال شبوروف -في تصريحات وفق ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية الجمعة- "وفقًا لبيانات السجل الوطني المحدثة، فإن احتياطيات روسيا المؤكدة من النفط ستكفي لمدة 39 عامًا والغاز لمدة 80 عامًا والفحم لفترة أطول".

وأضاف أن حصة الاحتياطات المؤكدة التي ستصبح مربحة بالنسبة للنفط تقدر بنسبة 65% من الاحتياطي.

وأشار المسؤول إلى أن احتياطيات النفط المربحة لروسيا ستكون كافية لفترة أقصر بكثير من 40 عامًا، وأنه لم يتم إجراء جرد للفحم والغاز حتى الآن ولهذا السبب لم تتضح حتى الآن حصة احتياطياتهما المربحة.

وتواصل النيران تقدمها فى منطقة ماتانزاس الكوبية، بعد سلسلة انفجارات كبيرة فى اليوم الثالث من حريق نشب فى منشأة النفط نتيجة صاعقة دمرت، والتى تعتبر أكبر كارثة صناعية فى تاريخ البلاد.

وقالت صحيفة "انفوباى" إن سلسلة من الانفجارات الكبيرة أدت لتدمير المستودع الثالث للنفط، مع أعمدة النيران التى يبلغ ارتفاعها عدة عشرات من الأمتار وخلق ستارة من الدخان الأسود الكثيف، ويستمر الحريق مع توقعات استمرارها لعدة أيام بسبب صعوبة السيطرة عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدى الضرر الذي لحق بخزانات الوقود الثالثة والرابعة، من الثمانية التي تشكل قاعدة الناقلات العملاقة، والتي تبلغ 50 ألف متر مكعب لكل منهما، غير معروف.

ومنشأة ماتانزاس هي أكبر ميناء في كوبا لتخزين واردات النفط الخام والوقود، ويُستخدم النفط الخام الثقيل الكوبي وزيت الوقود والديزل الذي يُخزن في ماتانزاس في توليد الكهرباء بالجزيرة بشكل أساسي.