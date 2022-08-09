أخطأ فى أرقام وعقب بـ"الله أعلم".. كيف ظهر بايدن بعد التعافى من كورونا؟

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة نيويورك بوست، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدا غريبا خلال ظهوره الأول العلني أمس الثلاثاء بعد تعافيه من كورونا، حيث أخطأ في تقدير حجم قانون البنية التحتية اثناء كلمة غير معدة مسبقا في جولته بولاية كنتاكي لمعاينة اثار الدمار الذي احدثته الفيضانات.

قال بايدن: "لم نقم بهذا من قبل ، ولكن بسبب عدد من الأشياء التي أنجزناها على أساس الحزبين - مثل مشروع بنية تحتية بقيمة مليار و 200 مليون دولار - مثل ما نفعله اليوم ، مررنا بالأمس ، ونساعد في العناية من كل شيء من الرعاية الصحية إلى الله أعلم ماذا أيضا"، وأشارت الصحيفة ان الحجم الحقيقي للقانون 1.2 تريليون دولار.

وتابع : "ما سنفعله هو سنرى ، على سبيل المثال ، عليهم وضع خط مياه جديد في المجتمع .. لا يوجد سبب لعدم تمكنهم في نفس الوقت من حفر خط يضع في خط حديث جديد تمامًا لاتصالات الإنترنت. لماذا ا؟ لماذا لا نستطيع فعل ذلك؟ لذلك سيكون الأمر مختلفًا. سنعود أفضل من ذي قبل ".

ووفقا للتقرير، تحدث بايدن لمدة أربع دقائق فقط أثناء وقوفه أمام منزل متنقل وفي مرحلة ما من ملاحظاته ، اقترح بايدن أنه قد يصبح من الممكن التحكم في الطقس ، قبل أن يخبر جمهوره مازحا ، بمن فيهم الحاكم الديمقراطي آندي بشير والنائب هال روجرز (جمهوري من كنتاكي) ، أن الوقت قد حان "لدورات من الركض"

واكمل بايدن: "كلنا أمريكيون. على الجميع واجب المساعدة. لدينا القدرة على القيام بذلك. ليس الأمر كما لو أنه خارج عن سيطرتنا. قد يكون الطقس خارج عن إرادتنا في الوقت الحالي .. لكن هذا ليس خارجا عن سيطرتنا".

هذه ليست المرة الاولي التي يثير فيها بايدن الجدل بسبب خطاباته، أشار الأسبوع الماضي عن طريق الخطأ إلى نفسه على أنه "نائب الرئيس" ، قبل أن يصحح نفسه بسرعة ، وأخبر جمهور ماساتشوستس بشكل غير صحيح في الشهر الماضي أنه مصاب بالسرطان ، مما أجبر مساعديه على القول إنه كان يشير إلى سرطان الجلد منذ سنوات.