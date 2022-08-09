أخبار مصر.. وفاة الفنانة القديرة رجاء حسين عن عمر ناهز 83 عامًا

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وفاة الفنانة رجاء حسين، منذ قليل، عن عمر ناهز 83 عامًا، و تم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر.

وشارك في تشييع جثمان الراحلة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، كما شارك فى صلاة الجنازة كل من زوجها السابق سيف عبد الرحمن، بالإضافة إلي ابنتها أمل، وعدد من الأقارب والاصدقاء.‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

السيدة انتصار السيسى: أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين

نعت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية الفنانة رجاء حسين، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، "أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين، التى رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها سيرة طيبة، فقد استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربى بفنها الراقى وأسلوبها الفني المتفرد، كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها.. رحم الله الفنانة القديرة وتغمدها بواسع رحمته".

وتوفيت الفنانة رجاء حسين، صباح اليوم عن عمر ناهز 83 عامًا، وتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، وذلك حسبما أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لـ"اليوم السابع".

الأنباء الليبية: أولى رحلات مصر للطيران تصل مطار معيتيقة بعد توقف 8 سنوات

أفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء، بوصول أولى رحلات شركة مصر للطيران إلى مطار "معيتيقة" الدولي، بعد توقفها لـ (8) سنوات.

وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت، أمس الأول الأحد، بدء تسيير سلسلة من الرحلات "الخاصة" بين مطاري "معيتيقة" بالعاصمة الليبية طرابلس وشرم الشيخ الدوليين، اعتبارا من اليوم، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تستمر هذه الرحلات حتى 11 أكتوبر المقبل؛ لنقل عدد من المجموعات السياحية بدولة ليبيا الشقيقة إلى مدينة شرم الشيخ.

مجلس الوزراء يطلق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء قرار بإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر تحت إشراف وديرة التخطيط بهدف التأكيد على جدية مصر فى التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.

كما تضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسيمة تشكيل لجنة تنظيمية وطنية برئاسة السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط ليكون منسق عام للمبادرة وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات الخارجية والبيئة والاتصالات والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قد عقد اجتماعاً؛ لاستعراض المحاور الرئيسية التي تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير " 100 مليون شجرة"، في إطار الاستعداد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.

تنسيق 2022..استثناء أوائل الثانوية من التوزيع الجغرافى وإعفاؤهم من المصروفات

حدد قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 2180 لسنة 2022 ، بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والفنية والثانوية الأزهرية 2022 والمتقدمين لتنسيق 2022 للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية فى العام الجامعت 2022/2023 كافة القواعد المتعلقة بالقبول.

ونص قرار وزير التعليم العالى على أن یکون توزيع الـ ( 1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2021 بواقع 500 طالب شعبة علوم +500 ریاضیات + 500 أدبی ) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونی ، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى الطلاب.