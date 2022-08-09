أخبار مصر.. التموين: تنفيذ قرار زيادة دعم بطاقات الأسر الأكثر احتياجا أول سبتمبر

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بدعم برامج الحماية الاجتماعية، فى ظل الأزمة العالمية التى أثرت على السلع الغذائية، وأنه سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، فمثلا لو البطاقة مقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، وتحصل على دعم سلعي حاليا بقيمة 200 جنيه، سيتم زيادة الدعم إلى 300 جنيها، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم، أما بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة أسر، حيث يوجد بعض البطاقات مقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاثة أسر ستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر، ويستطيع صاحب البطاقة شراء السلع الغذائية بقيمة الدعم المخصص له وسيتم التنفيذ اول سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مكتب السجل التجاري النموذجي بمدينة بني سويف، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات

واضاف الوزير أن حزمة القرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيستفيد منها ما يقرب من 36 مليون مواطن بما يمثل 7.8 مليون أسرة.‏. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

رئيس الوزراء: إيقاف الإنارة الخارجية للمبانى الحكومية بدءا من الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث سيتم بدء تطبيق إيقاف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية من الأسبوع المقبل، فضلا عن ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة.

أضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أنه سيتم إيقاف الإنارة الخارجية للميادين والمباني العامة، وتطبيق التوقيت الصيفي في المولات التجارية، وتعليمات مشددة بضبط المكيفات المركزية لتكون 25 درجة فيما فوق.

قال مدبولى، إن هناك خطة لوقف الانارة الكبيرة في الاستادات والمباني الرياضية الضخمة، بالإضافة إلى إعادة هندسة عملية تشغيل المحطات الكهربائية.

التعليم: تظلمات الثانوية العامة على النتيجة حتى 18 أغسطس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للتظلمات لطلاب #الثانوية_العامة 2021-2022 بداية من يوم 8 أغسطس حتى يوم 18 أغسطس عن طريق الرابط التالي:

https://tazalom.emis.gov.eg

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم الكترونيا عبر الرابط التالى.

https://tazalom.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR2KmK-xibq_0-OI7Vm0jDnbgD2h9bmPohZd-2GiCzYguriXyRNTwuDEdVQ

تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.

- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.

- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.

- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية.

- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.

- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.

- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.

- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.

- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.

قاتل نيرة أشرف يوقع طلب الطعن بالنقض على حكم إعدامه

وقع المتهم محمد عادل الصادر في حقه حكم الإعدام بتهمة قتل زميلته نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، على مذكرة تفيد بأنه تقدم بطلب رسمى عن طريق هيئة الدفاع عنه برقم 447 لسنة 2022، للطعن على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا عن التهمة التي ارتكبها.

ومن المقرر، أن يرفق مع مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقض عدد من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات حيث نصت على "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات. وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.

عصام عبد الفتاح يتقدم باستقالته من لجنة الحكام باتحاد الكرة

قدم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة استقالته اليوم من اللجنة، إلي مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن وصول الخبير التحكيمي مارك كلاتنبرج إلى القاهرة، لبدء عمله مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير التحكيم المصرى.

وينوي كلاتنبرج عقد جلسة مع الحكام المصريين، عقب وصوله إلى القاهرة، من أجل تحديد جميع النقاط المتعلقة بتطوير منظومة التحكيم المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وتعاقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مع الحكم الدولي الإنجليزي السابق، مطلع شهر يوليو الماضي، من أجل تطوير منظومة التحكيم المصرية، على أن يبدأ مهام عمله خلال الشهر الحالى.

ووافق الإنجليزي مارك كلاتنبرج على تخفيض راتبه الذي كان يحصل عليه في السعودية إلي النصف، من أجل تولي منصب مدير تطوير الحكام في الاتحاد المصرى.

وفاة الفنانة القديرة رجاء حسين عن عمر ناهز 83 عامًا

توفيت الفنانة رجاء حسين، اليوم، عن عمر ناهز 83 عامًا، و تم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر.

وشارك في تشييع جثمان الراحلة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، كما شارك فى صلاة الجنازة كل من زوجها السابق سيف عبد الرحمن، بالإضافة إلي ابنتها أمل، وعدد من الأقارب والأصدقاء.

السيدة انتصار السيسى: أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين

نعت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية الفنانة رجاء حسين، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، "أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة القديرة رجاء حسين، التى رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها سيرة طيبة، فقد استطاعت خلال مشوارها أن تمتع الجمهور العربى بفنها الراقى وأسلوبها الفني المتفرد، كما كانت سيدة مصرية أصيلة أخلصت لوطنها وأسرتها وفنها.. رحم الله الفنانة القديرة وتغمدها بواسع رحمته".

وتوفيت الفنانة رجاء حسين، صباح اليوم عن عمر ناهز 83 عامًا، وتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، وذلك حسبما أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية لـ"اليوم السابع".

الأنباء الليبية: أولى رحلات مصر للطيران تصل مطار معيتيقة بعد توقف 8 سنوات

أفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الثلاثاء، بوصول أولى رحلات شركة مصر للطيران إلى مطار "معيتيقة" الدولي، بعد توقفها لـ (8) سنوات.

وكانت شركة مصر للطيران، أعلنت، أمس الأول الأحد، بدء تسيير سلسلة من الرحلات "الخاصة" بين مطاري "معيتيقة" بالعاصمة الليبية طرابلس وشرم الشيخ الدوليين، اعتبارا من اليوم، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تستمر هذه الرحلات حتى 11 أكتوبر المقبل؛ لنقل عدد من المجموعات السياحية بدولة ليبيا الشقيقة إلى مدينة شرم الشيخ.

مجلس الوزراء يطلق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء قرار بإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر تحت إشراف وديرة التخطيط بهدف التأكيد على جدية مصر فى التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.

كما تضمن القرار الذي نشر في الجريدة الرسيمة تشكيل لجنة تنظيمية وطنية برئاسة السفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط ليكون منسق عام للمبادرة وتضم فى عضويتها ممثلين عن كل من وزارات الخارجية والبيئة والاتصالات والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية المحلية والمجلس القومى للمرأة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قد عقد اجتماعاً؛ لاستعراض المحاور الرئيسية التي تتألف منها المبادرة الرئاسية للتشجير " 100 مليون شجرة"، في إطار الاستعداد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.

تنسيق 2022..استثناء أوائل الثانوية من التوزيع الجغرافى وإعفاؤهم من المصروفات

حدد قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى رقم 2180 لسنة 2022 ، بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والفنية والثانوية الأزهرية 2022 والمتقدمين لتنسيق 2022 للالتحاق بالجامعات المصرية الحكومية، الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية فى العام الجامعت 2022/2023 كافة القواعد المتعلقة بالقبول.

ونص قرار وزير التعليم العالى على أن یکون توزيع الـ ( 1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2021 بواقع 500 طالب شعبة علوم +500 ریاضیات + 500 أدبی ) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونی ، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى الطلاب.