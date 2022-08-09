أجواء شديدة الحرارة.. تعرف على درجات الحرارة العظمى بالقاهرة حتى السبت

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء .

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى السبت كما يلى :

- الثلاثاء 9 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

- الأربعاء 10 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

- الخميس 11 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

- الجمعة 12 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 33 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

- السبت 13 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة