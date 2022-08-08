نقل الكهرباء توقع عقدا لتوفير التغذية لمحطة المنصورية بتكلفة 184 مليون جنيه

كتبت ــ رحمة رمضان

وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد الأمر المباشر مع شركة إيجيتك للكابلات السويدى، لتوفير التغذية الكهربية لمحطة محولات المنصورية جهد 66/11ك.ف بمنطقة كهرباء القاهرة.

وأعلنت الشركة فى بيان لها اليوم، أن العقد يتضمن توريـد وتركيب الكابلات الأرضيــــة جهد 66 ك . ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية من النوع المدفون بملحقاتها بنظام "تسليم مفتاح" اللازمة لربط محطة محولات المنصورية 66/11ك.ف بطول مسار حوالي 7.4 كم بكابلات من النوع XLPE قطاع (1x800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة.

وأشارت مشالى، إلى أن القيمة الاجمالية للعقد تبلغ حوالى 184 مليون جنيه بمدة تنفيذ قدرها 6 شهور تبدأ من تاريـــخ خطاب الاسناد، ويتم تمويل المشروع من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما علي اعتمادات مشروعات خطوط وكابلات الجهد العالي بموازنة العام المالي 2022/2023 لمنطقة كهرباء القاهرة.