اليوم السابع
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نقل الكهرباء توقع عقدا لتوفير التغذية لمحطة المنصورية بتكلفة 184 مليون جنيه

الإثنين، 08 أغسطس 2022 10:53 ص
نقل الكهرباء توقع عقدا لتوفير التغذية لمحطة المنصورية بتكلفة 184 مليون جنيه المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس  الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد الأمر المباشر مع شركة إيجيتك للكابلات السويدى، لتوفير التغذية الكهربية لمحطة محولات المنصورية جهد 66/11ك.ف بمنطقة كهرباء القاهرة.
 
وأعلنت الشركة فى بيان لها اليوم، أن العقد يتضمن توريـد وتركيب الكابلات الأرضيــــة جهد 66 ك . ف من النوع XLPE وكابلات الألياف الضوئية من النوع المدفون بملحقاتها بنظام "تسليم مفتاح" اللازمة لربط محطة محولات المنصورية 66/11ك.ف بطول مسار حوالي 7.4 كم بكابلات من النوع  XLPE  قطاع (1x800 مم2) بمنطقة كهرباء القاهرة.
 
وأشارت مشالى، إلى أن القيمة الاجمالية للعقد تبلغ حوالى 184 مليون جنيه بمدة تنفيذ قدرها 6 شهور تبدأ من تاريـــخ خطاب الاسناد، ويتم تمويل المشروع من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما علي اعتمادات مشروعات خطوط وكابلات الجهد العالي بموازنة العام المالي 2022/2023 لمنطقة كهرباء القاهرة.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

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