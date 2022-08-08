اليوم السابع
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منسق حياة كريمة: المبادرة ستغير شكل الريف المصرى.. وتستهدف 60 مليون مواطن

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:36 م
منسق حياة كريمة: المبادرة ستغير شكل الريف المصرى.. وتستهدف 60 مليون مواطن حياة كريمة
كتب محمد شرقاوى

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قال خالد جمال، منسق القطاع التنفيذى للمشروع القومى حياة كريمة، إن مشروعات حياة كريمة ستغير شكل الريف المصرى ومصر كلها، حيث تستهدف 60 مليون مصرى، مضيفا: "جميعا فى مؤسسة حياة كريمة نسير فى اتجاه الرئيس عبدالفتاح السيسى، نفسه ونحاول قدر الإمكان تسليم المشروعات فى المواعيد المحددة".

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "بدأنا نجنى ثمار المشروع منذ انطلاق المشروع منذ عام ونصف، فهناك مدارس بنيت وتغيرت وصلات مياه وأنشأت مراكز خدمية، وأصبحت الكهرباء قوية فى بيوت وقرى لا يوجد بها كهرباء، ولدينا ملحمة حرفية فى قرى حياة كريمة للمشروعات التى تتم، ولدينا جنود على الأرض بشكل يومى على مدار ال 24 ساعة".

 

وتابع أنه حاليا ليس معنا فقط متطوعين شباب، بل متطوعين طبيعيين من القرية، من شيوخ ونساء، من خلال المشاركة المجتمعية من المواطنين وإخبارهم بالمشاكل لحلها، وهو فى حد ذاته تغيير فى ثقافة المجتمع ويخلق الإحساس بالانتماء والمسؤولية".


حياة كريمة

منسق حياة كريمة

الريف المصرى

يوسف الحسينى

مبادرة حياة كريمة



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