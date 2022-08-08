اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:23 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

لطلاب الثانوية العامة 2022.. خطوات التظلم على نتيجة الامتحانات

الإثنين، 08 أغسطس 2022 11:00 ص
لطلاب الثانوية العامة 2022.. خطوات التظلم على نتيجة الامتحانات وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة التظلم على نتيجة الامتحانات، ولمدة 10 أيام إلكترونيا، ونوضح فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.
 
- يبدأ التقديم اليوم ولمدة 10 أيام.
 
- يتم التقديم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
- يتاح للطالب تقديم طلبات تظلم فى جميع المواد الدراسية.
 
- تحصل رسوم اطلاع 300 جنيه من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة.
 
- يحدد للطالب مواعيد للاطلاع على كراسات الإجابة.
 
- يتم الاطلاع فى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة لكل الطلاب على مستوى الجمهورية.
 
- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم أخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا.
 
- يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة.
 
- يدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.
 
- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم اعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.
 

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022

اعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

نتيجه الثانويه العامه 2022

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة