لطلاب الثانوية العامة 2022.. خطوات التظلم على نتيجة الامتحانات

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة التظلم على نتيجة الامتحانات، ولمدة 10 أيام إلكترونيا، ونوضح فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.
- يبدأ التقديم اليوم ولمدة 10 أيام.
- يتم التقديم إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
- يتاح للطالب تقديم طلبات تظلم فى جميع المواد الدراسية.
- تحصل رسوم اطلاع 300 جنيه من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة.
- يحدد للطالب مواعيد للاطلاع على كراسات الإجابة.
- يتم الاطلاع فى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة لكل الطلاب على مستوى الجمهورية.
- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم أخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا.
- يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة.
- يدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.
- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم اعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.
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