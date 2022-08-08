حقك بالقانون.. المستندات المطلوبة لحصول الحاضنة على الولاية التعليمية

كتبت أسماء شلبى

الولاية التعليمية هو ما يعرف بأن يختص الحاضن بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات، وحضور مجلس الأمناء، وخلافه"، ومن خلال "أمر على عريضة" يتم منح الحاضن الولاية التعليمية خلال أيام من التقدم بالإجراءات القانونية للحصول عليها.

وأجاب الخبير القانوني وليد خلف لـ"اليوم السابع" عن الإجراءات القانونية والمستندات المطلوب التقدم بها للمحكمة للحصول على الولاية.

إجراءات الولاية التعليمية وكيفية الحصول عليها:-

-تجرى عبر التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل، وبعد دفعه يتم تحديد أقرب جلسة وتكون غالبًا في خلال أسبوع ويتم صدور الولاية التعليمية للأم.

وتشمل الأوراق:-

- قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق حال وقوعه.

-شهادة ميلاد الأطفال ويرفق صورة منها مع الطلب.

-صورة بطاقة الأم.

-بيان قيد بالمدرسة.

-توكيل قضائي للمحامي.

وأضاف وليد خلف المحامي:" المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تنص على أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أيا من ذوى الشأن، الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية".

وتابع: فإن القانون رقم (1) لسنة 2008 والصادر من وزارة التربية والتعليم، نص على أن يلتزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسة لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة نزولاً على فتوى إدارة التعليم بمجلس الدولة رقم 178، فإذا امتنع الأب تم التحويل بناء على طلب الأم.