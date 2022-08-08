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الصحة: فحص27 مليون سيدة ضمن الكشف المبكر عن أورام الثدى بمبادرة صحة المرأة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 12:00 ص
الصحة: فحص27 مليون سيدة ضمن الكشف المبكر عن أورام الثدى بمبادرة صحة المرأة وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، أنه تم فحص 27 مليون سيدة للكشف المبكرعن أورام الثدى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحة المرأة. 
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة مستدامة وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى السمنة أو زيادة الوزن)، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
 
وأضافت أن المبادرة تتبع أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج سرطان الثدي، من خلال 14 مركزًا تابعًا لوزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تفعيل هذه البروتوكولات فى 14 مستشفى تابع للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك لعلاج السيدات بالمجان، ضمن رؤية القيادة السياسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.
 
يذكر أنه يتم توفير خدمات الفحص للسيدات بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى، لتقديم الخدمة الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم، لافتًا إلى أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمى للمبادرة http://www.100millionseha.eg، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة على الرقم 15335.
 

الصحة

سرطان الثدى

الاورام

السيدات



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