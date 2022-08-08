اليوم السابع
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الإثنين، 08 أغسطس 2022 09:06 م
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السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى حدائق القبة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 09:02 م
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى حدائق القبة إطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالطابق التاسع لعقار سكنى بشارع الشيخ غراب بجوار أحد البنوك بمنطقة حدائق القبة دون وقوع أى إصابات، وتبين نشوب الحريق داخل مطبخ الشقة وتمت السيطرة عليه بالكامل.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة حدائق القبة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وإخماده.

 

 

 


حريق عقار

اخبار الحوادث

امن القاهرة

حدائق القبة



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