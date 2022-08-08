السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى حدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالطابق التاسع لعقار سكنى بشارع الشيخ غراب بجوار أحد البنوك بمنطقة حدائق القبة دون وقوع أى إصابات، وتبين نشوب الحريق داخل مطبخ الشقة وتمت السيطرة عليه بالكامل.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إشارة من شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى بمنطقة حدائق القبة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه وإخماده.