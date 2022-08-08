السجن 5 سنوات لـ3 متهمين لمحاولتهم تهريب 6 أشخاص إلى ليبيا عن طريق مطروح

مطروح -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار بلال محمد أبو السعود رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار جمال السيد رفاعي والمستشار عبد الرحيم علي مرسي والمستشار سامح عبد الوهاب السيد بالسجن 5 سنوات لكل من "أ.ع.ش"و "ب.ش.ي"و "ع.ع.ح" لاتهامهم في تهريب مهاجرين .



تعود أحداث القضية المقيدة برقم 33733 لسنة 2021 جنايات السلوم عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط مكافحة جرائم الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر بقيام المتهمين بمحاولة تهريب المجني عليهما إلى دولة ليبيا عن طريق السلوم .



كشفت تحريات ضباط مكافحة الهجرة الغير شرعية قيام كل من "أ.ع.ش" طالب و "ب.ش.ي" عامل و "ع.ع.ح" عامل تشكيل جماعة إجرامية في تهريب المهاجرين بالطريق الغير شرعي إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية معرضين حياة 6 أشخاص من عدة محافظات للخطر .



وتبين أن المتهمين اتفقوا من المجني عليهم الذهاب إلى مدينة السلوم لدخولهم ليبيا بواسطة أحد الأعراب عبر الحدود الليبية إلى أنه تم ضبطهما وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق التي قررت أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات مطروح التي أصدرت حكمها علي المتهمين .



