التعليم تعلن رابط التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم إلكترونيا عبر الرابط التالى: اضغط هنا ..

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة التظلم على نتيجة الامتحانات ولمدة 10 أيام إلكترونيا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آليات وضوابط التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول، موضحة أنه يقدم طلب التظلم اليوم الإثنين، وتتم أعمال التقديم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا وتحصل رسوم اطلاع 300 جنيه من الطلاب المتضررين من نتائجهم لكل مادة، وأنه فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطاره بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيا، كما يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات، وتعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم اعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.