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الأرصاد: أمطار بين خفيفة ورعدية فى حلايب وشلاتين خلال الـ 48 ساعة القادمة

الإثنين، 08 أغسطس 2022 10:55 ص
الأرصاد: أمطار بين خفيفة ورعدية فى حلايب وشلاتين خلال الـ 48 ساعة القادمة سحب ممطرة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تفاصيل فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة، وذلك فى ضوء خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة لمدة 6 أيام مقبلة .
 
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع خلال الـ 48 ساعة المقبلة استمرار فرص الأمطار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، تكون خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة .
 
ويشهد اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .
 
كما سيشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 35  درجة والمحسوسة 37 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.
 
 
 

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