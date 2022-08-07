FBI يحقق فى صلة محتملة بين قتل 4 مسلمين فى حوادث متفرقة بنيومكسيكو

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شرطة ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، إنه ربما يكون هناك صلة بين قتل أربعة رجال مسلمين، موضحة أن مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI يساعد فى التحقيق.

وكان ضباط الشرطة قد تلقوا بلاغات بإطلاق نار قبل منتصف ليل الجمعة، وعثرت على رجل فى العشرينات من عمره قتيلا. وكان الرجل مسلما تعود أصوله إلى جنوب آسيا، ولم يتم تأكيد هويته.

ووفقا لبيان من الشرطة، فإن المحققين يعتقدون أن حادث القتل ربما له صلة بقتل ثلاثة مسلمين آخرين منحدرين أيضا من جنوب آسيا.

وفى الأول من أغسطس، قتل محمد أفضل 27 عاما، وفى 26 يوليو قتل أفطب حسين 41 عاما، وفقا للشرطة، وكان الرجال الثلاثة المسلمين من باكستان، بحسب الشركة.

وأوضح المسئولون أن هناك صلة بين قتل محمد وأفطب. ويبحثون فيما إذا كانت عمليات القتل هذه لها صلة بقتل مسلم آخر من أفغانستان يدعى محمد أحمدى، والذى قتل فى نوفمبر الماضى.

ووصفت حاكم نيو مكسيكو ميشيل لوجان جريشام، عمليات القتل بأنها مثيرة للغضب. وقالت عن استهداف السكان المسلمين لألبوكيرك تثير الغضب الشديد ولا يمكن التسامح معها على الإطلاق. وأشارت إلى أنها أرسلت مزيد من الضباط إلى المدينة للعمل بالتنسيق مع الإف بى أي لتقديم القاتل أو القتلة إلى العدالة. وأوضحت انهم سيواصلون فعل كل ما بوسعهم من أجل دعم المجتمع المسلم لألبوكيرك ونيو مكسيكو خلال ها الوقت الصعب.