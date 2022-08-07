5 عادات غذائية صحية للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.. تعرفى عليها

كتبت - ميرفت رشاد

تحتاج النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) إلى الاهتمام بصحتهن ونظامهن الغذائي بشكل خاص للحفاظ على صحة جيدة، من المحتمل أن يُنصح بأطعمة معينة مفيدة لها وبعض الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على الوزن منخفضًا ومستويات الهرمونات تحت السيطرة، لكن الحقيقة هي أنه لا توجد مجموعات أطعمة يجب تجنبها أو تناولها بكميات كبيرة، يتعلق الأمر فقط باتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب وبالكمية المناسبة، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

فيما يلي خمسة حقائق عن عادات الأكل الصحية مع متلازمة تكيس المبايض:



اتباع نظام خالى من الجلوتين

تحاول العديد من النساء اتباع نظام غذائي خالٍ من الجلوتين معتقدين أنه سيساعدهن في خسارة بعض الكيلوجرامات الزائدة، لا توجد دراسة علمية لإثبات ذلك، يفقد المرء وزنه بشكل عام عن طريق تناول سعرات حرارية أقل بشكل عام.

تعاني بعض النساء المصابات بالـ PCOS من مرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الجلوتين، بالنسبة لهؤلاء النساء ، يمكن أن يؤدي تجنب الجلوتين إلى تقليل أعراضهن ​​وبالتالي مساعدتهن على الشعور بالتحسن.

يمكن تناول منتجات الألبان

ينصح الكثير من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض بتجنب منتجات الألبان، فإن الحليب ومنتجاته غنية بالكالسيوم والبروتين، قد يزيد من مستوى الأندروجين والأنسولين ولكن الكمية المحدودة لا تؤذي أبدًا ، لا تحتاج المرأة إلى تجنب منتجات الألبان تمامًا، سيكون من الجيد تناول حصص صغيرة في الأسبوع إذا لم يكن الشخص يعاني من أي حساسية.

يسمح بتناول الفاكهة

الفاكهة غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة الهامة التي تقدم عددًا من الفوائد للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، اختر الفواكه مثل التفاح والتوت والفراولة وغيرها التي تحتوي على قشرة، تميل هذه الفاكهة إلى أن يكون لها مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من الفواكه التي لا تحتوي على قشر ، مثل الأناناس والبطيخ ، إلخ.

تجنب الحلويات

يُنصح بتجنب الحلويات من قبل النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض ولكن يمكن الاستمتاع بها مع حمية متلازمة تكيس المبايض إذا تم تناولها باعتدال، يمكن لمكعب مكون من 70٪ من الشوكولاتة الداكنة أن يرضي الرغبة الشديدة في تناول الحلويات ، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي لن تسبب أي ضرر.

التركيز على الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3

توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأسماك الزيتية مثل السلمون والسردين وكذلك في بذور الشيا، هذه الأحماض الدهنية مفيدة للقلب ومضادة للالتهابات، تساعد أوميجا 3 على تنظيم مستويات الهرمونات التي تؤثر على إفراز هرمون التستوستيرون ، يمكن أن تكون الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.