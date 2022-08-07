اليوم السابع
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يبدأ اليوم.. تعرف على ترانيم قداسات فترة صوم السيدة مريم العذراء بالكنيسة

الأحد، 07 أغسطس 2022 03:04 م
يبدأ اليوم.. تعرف على ترانيم قداسات فترة صوم السيدة مريم العذراء بالكنيسة السيدة العذراء
كتب ــ محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم اليوم 7 أغسطس، وذلك لمدة 15 يوما، حيث يعتبر من أكثر الأصوام قربا لقلوب الأقباط، نظرًا للمكانة التى تحتلها السيدة العذراء فى الكنيسة القبطية.
 
ترانيم صوم العذراء مريم
 
وتذخر كنائس مصر خلال فترة الاحتفال بصوم السيدة مريم العذراء بالعديد من الألحان والترانيم خلال القداسات، يأتى على رأسها ترنيمة "سلام سلام لك يا مريم" وسلامى أهديك يا مريم البتول فؤادى أضناه سراب وخمول"و ترانيم عن تمجيد القديسة مريم "يا أولاد مريم وافوا للسرور فى شهر تكرّم من بين الشهور" و"يا مريم البكر فقتى الشمس والقمرا وكل نجم بأفلاك السماء سرى" و"يا مريم القديسة أنت رجاء العالم سلام.. سلام.. يا مريم" وترانيم عن طلب شفاعة السيدة مريم العذراء و"يا مريم دايمًا نناديك وكنيستنا بتعرفنا أنت هى الحمامة الحسنة يا شفيعة للبشرية" وترانيم عن عظمة السيدة مريم العذراء "يا مريم البكر فقتى الشمس والقمرا وكل نجم بأفلاك السماء سرى" وترانيم عن العذراء الحزينة تحت الصليب " يا مريم نحن بنوك فى خبائك نحتمى ونحٌيى فى لقاك أُم فادينا العلى فهلمى لحمانا واسرعى نحو الغريق لا لنا الاٌ الرجاء ودعاك فى الشقاء إليك يا عذراء قد تهافتنا" وترانيم عن الصلاة للسيدة مريم العذراء مريم الشفيعة باللهجة اللبنانية "يا مريم يا أم الله ابنك بالمجد تجلّى إم الفادى وإم الكون وإم المسكونة كلها" وترانيم عن العذراء مريم النقية - زكريا – إشعياء " يا مريم يا أم النور رب المجد اصطفاك يا جوهر غالى ومصون طوباك طوباك"، وترانيم عن العذراء مريم وحنانها "دخيلك يا عدرا دخيلك ناديلى هلّق لابكيلك أحزانى شمعة بضوّيلك بدموع الخاطى بلاقيلك" وترانيم عن الشفيعة المؤتمنة حمامة السلام بتباركى كل خطواتى "شفتك ياعدرا فى حياتى لما اصرخ لك فى صلواتى وعنيى بالروح شايفاك" 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

صوم العذراء مريم

السيده مريم العذراء

ترانيم صوم العذراء مريم



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