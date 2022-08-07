وزيرة التضامن تفتتح ورشة عمل تصنيف الأطفال بالمؤسسات.. صور

كتب مدحت وهبة تصوير خالد كامل

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورشة العمل الخاصة بنظام تصنيف الأطفال وتصاريح الخروج المؤقت فى المؤسسات المفتوحة وشبه المغلقة وأيضا المغلقة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتناول الورشة استعراض الدليل الإرشادي الخاص بنظام تصنيف الأطفال، وتصريح الخروج المؤقت فى المؤسسات المفتوحة وشبهة المغلقة، وأيضا المؤسسات المغلقة كذلك مراحل تصنيف الأطفال فى نظام عدالة الطفل ومكوناتها فى إطار الدليل وذلك بحضور ميرنا بو حبيب نائل الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال وشمال أفريقيا .

كما استعرضت محاور ورشة العمل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وعدم اللجوء الى محكمة رسمية فى حالة الجرائم البسيطة والحبس الاحتياطى لأقصر مدة ممكنة الإيداع لأقصر مدة ممكنة كما ان الأطفال الذين حكم عليهم بالإيداع فى مؤسسة رعاية يجب أن يتم تصنيفهم من خلال مراكز تصنيف ثم ارسالهم للمؤسسة المناسبة مع حق مراكز التصنيف فى الاطلاع على التقرير الاجتماعى الشامل للطفل مع إيداع الطفل مرتكب الجريمة فى سن أقل من 15 سنة فى مؤسسة رعاية مناسبة لنوع الجريمة كذلك إنشاء قاعدة بيانات بالمؤسسات المغلقة بها بيانات وتقارير عن الأطفال وعن الموارد البشرية والمالية بالمؤسسة المغلقة.