هربا من حرارة الجو.. مصرع طفل غرقا في مياه ترعة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قامت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، بانتشال جثمان طفل من مياه ترعة بقرية الزوامل، دائرة مركز شرطة بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزوامل، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بغرق طفل بترعة بقرية الزوامل بجوار الوحدة المحلية دائرة مركز بلبيس.

تم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين أنها لطفل يدعى "أحمد" 10 سنوات، حاول الاستحمام بالترعة وغرق لعدم اجادته السباحة تم نقل الجثة بمشرحة مستشفي الزوامل و التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير محضر بالواقعة،وإحالته للنيابة العامة.