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مصرع 6 وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا

الأحد، 07 أغسطس 2022 10:38 ص
مصرع 6 وإصابة 9 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا حادث تصادم - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين فى حادث تصادم، بين سيارة ربع نقل كانت محملة عمال وسيارة نقل على طريق سمالوط شمال محافظة المنيا. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصادم سيارتين أحدهما نقل والأخرى ربع نقل وقد أسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 9 أشخاص أخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.
 
وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف علي الفور إلى موقع الحادث،  وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل تقل عدد من العمال مع سيارة نصف نقل، تم الدفع بسيارات الاسعاف، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

 

 


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