مصرع رجل فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة نارية بالفيوم

لقى رجل فى العقد الرابع من عمره، من قرية التوفيقية بمركز سنورس، بالفيوم، مصرعه، فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة نارية، عند مدخل منشأة عبدالله، بالطريق الدائرى لمدينة الفيوم، مساء اليوم.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطار بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية، عند مدخل منشأة عبدالله بالطريق الدائرى، ونقلت الجثة، إلى مستشفى سنورس المركزي.

انتقلت قوة من الشرطة، وسيارة الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع (حمودة ع ج -٤٥ سنة)، من قرية التوفقية بالسيليين بمركز سنورس، ونقلت سيارة الإسعاف، الجثة إلى مستشفى سنورس المركزى، تحت ضغط الأهلية، حيث حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.