مساعد أول وزير التموين يتفقد فرع السجل التجارى بالجيزة بعد تطويره

كتب ـ مدحت وهبة

تفقد الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، فرع السجل التجاري بالغرفة التجارية بالجيزة بعد تطويره وإعادة تحديثه بأحدث أجهزة الحاسب لضمان سرعة تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة والعمل على ربط خدمات الغرفة والسجل التجارى فى تبادل المعلومات والخدمات بالكامل .

وأشاد عشماوي بالجهود المبذولة من مجلس إدارة الغرفة فى تحديث وتطوير أساليب العمل وتحديث الخدمات المقدمة لمنتسبى الغرفة .

جاء ذلك خلال استقبال محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الغرفة الرئيسى، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الغرفة وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأوضح إمبابى، أنه تم إعادة تطوير المكان المخصص للسجل التجارى وتجهيزه بأحدث الأجهزة والعمل على ربطه إلكترونيا بإدارة الغرفة حتى يتمكن منتسبو الغرفة من الحصول على الخدمات من شباك واحد تسهيلا لهم.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى نجح فيه جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تطوير مكاتب السجل التجارى، وتسجيل المؤشرات الجغرافية، حيث يتم تطوير مكاتب السجل لرفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال والمنشآت التجارية وتيسير عملية دمج القطاع غير الرسمى بتسجيل كل المنشآت التجارية وربط كل مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالى المستهدف من خلال إنشاء مكاتب السجل التجارى بنظام الشباك الموحد وربط مكاتب السجل التجارى وبناء قاعدة بيانات موحدة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإلكترونية للسجل التجاري وتحسين منظومة العمل بمكاتب السجل.

وقام جهاز تنمية التجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجارى تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والإلكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجارى "مستخرجات - شهادات بيانات - شهادات سلبية" سعيًا لتحويل تلك الوحدات إلى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري وتتاح على مدار الساعة، وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة، كما تمت إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبى الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد.