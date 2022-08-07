اليوم السابع
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الأحد، 07 أغسطس 2022 03:31 م
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ربط خدمات الغرفة التجارية بالجيزة مع السجل التجارى بوزارة التموين

الأحد، 07 أغسطس 2022 03:03 م
ربط خدمات الغرفة التجارية بالجيزة مع السجل التجارى بوزارة التموين محمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة والدكتور إبراهيم عشماوي
كتب إسلام سعيد

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استقبل محمد امبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر الغرفة الرئيسى، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الغرفة وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
 
وأوضح إمبابي، أنه تم إعادة تطوير المكان المخصص للسجل التجارى وتجهيزه بأحدث الأجهزة والعمل على ربطه اليكترونيا بإدارة الغرفة مثل حتى يتمكن منتسبى الغرفة من الحصول على الخدمات من شباك واحد تسهيلا لهم.
 
كما تفقد عشماوي فرع السجل التجارى بغرفة الجيزة بعد تطويره واعادة تحديثه بأحدث أجهزة الحاسب حتى يمكن له سرعة تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة والعمل على ربط خدمات الغرفة والسجل التجارى فى تبادل المعلومات والخدمات بالكامل.
 
وأشاد عشماوى بالجهود المبذولة من مجلس إدارة الغرفة فى تحديث وتطوير أساليب العمل وتحديث الخدمات المقدمة لمنتسبى الغرفة.
 
 
 

الغرفة التجارية

الجيزة التجارية

غرفة الجيزة التجارية



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