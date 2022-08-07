محافظ كفر الشيخ يطمئن على عامل أصيب أثناء عمله ويقرر صرف إعانة عاجلة

كفر الشيخ - محمد سليمان

اطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،، على حالة العامل علاء الدين عبدالحى السلكاوى، 52 عاماً بالمستشفى العام، مركز كفر الشيخ، وذلك لإصابته أثناء العمل، بكسر بالكتف واشتباه حدوث نزيف بحضور الدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، بصرف إعانة عاجلة للعامل على وجه السرعة، داعياً الله عز وجل أن يهبه الشفاء العاجل، كما تفقد محافظ كفر الشيخ عدد من أقسام المستشفى للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، حالة العديد من المرضى ومصابي حادث رافد الطريق الدولي الساحلي، الذين تم تحويلهم من مستشفى بلطيم منذ ثلاثة ايام، لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة لهم، موجهاً بتقديم كافة الرعاية الطبية لهم، كما وجه بحسن معاملتهم اثناء جولته بالمستشفى العام، محذراً من التهاون في منح كل الرعاية الطبية للمرضى وحسن معاملتهم.