محافظ دمياط ومساعد وزير الصحة يبحثان مستجدات المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد

دمياط معتز الشربينى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد ،الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان للتعليم الطبى، حيث عقدا لقاءًا لبحث مستجدات تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية للعلاج والتشخيص عن بُعد " Telemedicine" ، حضره الدكتور محمد عبد الواحد مدير المكتب الفنى لمساعد وزير الصحة و الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة و الدكتور محمد فهيم مدير عام الطب العلاجي..

واستعرض مساعد وزير الصحة محاور المبادرة التى بدأ تنفيذها بمستشفيات الروضة والزرقا وعزبة البرج كمرحلة أولى، بعد تجهيزهم بالامكانات المطلوبة ،حيث تستهدف خطة المبادرة التى تأتى بالتعاون مع وزارتى التعليم العالى و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق التواصل مع الاستشاريين بكافة التخصصات بكبرى المستشفيات الجامعية بمختلف أنحاء الجمهورية للمساعدة فى تشخيص وعلاج الحالات الحرجة ...

هذا وقد بحثت المحافظ ومساعد وزير الصحة آليات ادراج عدد آخر من المستشفيات بالمرحلة الثانية ، كما ناقشا سُبل تحقيق الاستفادة من خبرات الكوادر الطبية بالمستشفيات الجامعية لتشخيص المرضى للتخفيف عن كاهلهم أعباء وتكاليف السفر ، وأيضا إمكانية تقديم دورات تدريبية لأطباء المحافظة فى إطار المبادرة ، فيما وقد اطلعت " الدكتورة منال عوض " على أُطر التنفيذ التى تشمل آلية محددة تتضمن جدول يومى لتوفير كافة التخصصات الطبية...

هذا وقد أشادت " محافظ دمياط " بأهداف المبادرة التى تأتى استكمالا للمبادرات التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية لتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطنين، مؤكده حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه التعاون لتنفيذ محاور الخطة .