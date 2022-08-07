محافظ بورسعيد يتفقد عددا من السيارات والمعدات بعد رفع كفاءتها.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عددا من المعدات والسيارات التابعة للمحافظة والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها نظراً لتهالك حالتها، وذلك بما يوفر المزيد من المعدات التي تسهم في الارتقاء بخدمات الأحياء ، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة ومدير الجراج

واستمع محافظ بورسعيد، لأعمال التطوير التي شهدتها السيارات ، وأكد على أن المحافظة وفرت مختلف المعدات والأجهزة والأطقم الفنية في مختلف القطاعات لقيام الأحياء بالوظائف الخدمية على أكمل وجه ، ويتم زيادة أعداد المعدات والسيارات المستخدمة باستمرار.

جاء ذلك لدعم كافة الأحياء فيى القيام بأعمال التطوير المختلفة تماشيا مع التنمية التي تشهدها بورسعيد في كافة الاتجاهات ، ولفت إلى أنه سيتم استخدام هذه المعدات و السيارات للمساعدة في الأعمال الخدمية للحفاظ على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.