محافظ بنى سويف يهنئ حازم محمد سادس الجمهورية والأول على المحافظة بالثانوية

بنى سويف هانى فتحى

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الطالب حازم محمد عبد الحليم، لحصوله على المركز السادس على مستوى الجمهورية بمدارس المتفوقين "Stem" ، والأول على مدرسة ببني سويف للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "بنين".

وأعرب المحافظ عن سعادته بتواجد أحد أبناء بني سويف في مقدمة الأوائل ولوحة شرف أوائل الثانوية العامة من مدارس المتفوقين "STEM"،مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهد خلال مسيرته القادمة, وموجهاً الشكر لأسرة الطالب التي تعهدته بالرعاية والاهتمام وتوجت بحصوله على مركز متقدم في ترتيب الأوائل بمدارس المتفوقين، والتي تعتبر من المدارس النوعية وتمثل إضافة لمنظومة التعليم بالمحافظة.