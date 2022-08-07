محافظ المنوفية يُسلم "وسام الكمال" للأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة.. صور

سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية سهير عبد السلام مغربي الفائزة بلقب الأم المثالية الأولي علي مستوى المحافظة لعام 2022 " وسام الكمال " من الطبقة الثانية ودرع المحافظة تقديراً لما قامت به من جهد وتضحيات ومسيرة عطاء مشرفة من أجل كفاحها وتربية أبنائها ، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية .
وأشار المحافظ أن هذا التكريم يأتي تتويجاً لرحلة كفاح هذه السيدة والتي تعتبر نموذجاً مثالياً للأم المصرية العظيمة ، جعلت أبنائها نماذج مشرفة ومضيئة في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتها للظروف الإنسانية والاجتماعية الصعبة .
يذكر أن المهندسة " سهير مغربي " تبلغ من العمر60 عاماً - أرملة منذ 33 عام عملت مُدرسة بإحدى المدارس ثم عُينت مهندسة بالإدارة العامة للجامعة ، تولت تربية 3 أبناء ورعايتهم بدء من المرحلة التمهيدية للدراسة وصولاً للمرحلة الجامعية بمعاش استثنائي ، كافحت في مسيرة عطاء مشرفة من أجل تربية أبنائها حتى تخرجوا من كليات القمة ، حصل الابن الأول علي شهادة بكالوريوس علوم بتقدير عام جيد ، والإبنة الوسطي تخرجت من كلية العلوم بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ، و الابنة الصغرى حصلت علي بكالوريوس الهندسة قسم عمارة بتقدير عام جيد ، واستكملت رحلة كفاحها مع أبنها حتي مرحلة زواجهم .
جدير بالذكر أنه سبق قد كرم محافظ المنوفية السيدة "سهير مغربي" في مارس الماضي لحصولها علي لقب الأم المثالية الأولي علي مستوي محافظة المنوفية لعام 2022 ، مؤكداً علي أهمية دور الأمهات المصريات في تربية النشء وإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل ، فضلاً عن كونها شريك أساسي في تنمية المجتمع وتقدمه .
محافظ المنوفية يسلم وسام الكمال للأم المثالية
محافظ المنوفية يسلم وسام الكمال للأم المثالية
محافظ المنوفية يسلم وسام الكمال للأم المثالية
محافظ المنوفية يسلم وسام الكمال للأم المثالية
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