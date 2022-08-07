محافظ المنوفية يُسلم "وسام الكمال" للأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة.. صور

المنوفية - فريق المحافظات

سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية سهير عبد السلام مغربي الفائزة بلقب الأم المثالية الأولي علي مستوى المحافظة لعام 2022 " وسام الكمال " من الطبقة الثانية ودرع المحافظة تقديراً لما قامت به من جهد وتضحيات ومسيرة عطاء مشرفة من أجل كفاحها وتربية أبنائها ، جاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية .

وأشار المحافظ أن هذا التكريم يأتي تتويجاً لرحلة كفاح هذه السيدة والتي تعتبر نموذجاً مثالياً للأم المصرية العظيمة ، جعلت أبنائها نماذج مشرفة ومضيئة في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتها للظروف الإنسانية والاجتماعية الصعبة .

يذكر أن المهندسة " سهير مغربي " تبلغ من العمر60 عاماً - أرملة منذ 33 عام عملت مُدرسة بإحدى المدارس ثم عُينت مهندسة بالإدارة العامة للجامعة ، تولت تربية 3 أبناء ورعايتهم بدء من المرحلة التمهيدية للدراسة وصولاً للمرحلة الجامعية بمعاش استثنائي ، كافحت في مسيرة عطاء مشرفة من أجل تربية أبنائها حتى تخرجوا من كليات القمة ، حصل الابن الأول علي شهادة بكالوريوس علوم بتقدير عام جيد ، والإبنة الوسطي تخرجت من كلية العلوم بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف ، و الابنة الصغرى حصلت علي بكالوريوس الهندسة قسم عمارة بتقدير عام جيد ، واستكملت رحلة كفاحها مع أبنها حتي مرحلة زواجهم .

جدير بالذكر أنه سبق قد كرم محافظ المنوفية السيدة "سهير مغربي" في مارس الماضي لحصولها علي لقب الأم المثالية الأولي علي مستوي محافظة المنوفية لعام 2022 ، مؤكداً علي أهمية دور الأمهات المصريات في تربية النشء وإعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا قادة المستقبل ، فضلاً عن كونها شريك أساسي في تنمية المجتمع وتقدمه .